Misterioso oggetto osservato in tutta la zona. Il racconto di un testimone.

Misterioso oggetto solca il cielo

Lo hanno visto in tanti. Tantissimi. Erano da poco passate le 19 di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, quando un grosso oggetto luminoso ha attraversato il cielo. A vederlo sono state numerose persone, alcuni residenti a Rescaldina, altri a Parabiago e altri ancora in altre parte del Legnanese ma anche nel Castanese, come ad Arconate, e anche del Varesotto. Di cosa si è trattato? Di un meteorite, di un Ufo oppure di un velivolo militare segreto?

Il racconto di un testimone

“Erano circa le 19 – ci racconta Tiziano Martino, rescaldinese che in quel momento si trovava alla guida della sua auto a Rescaldina, in via Gerenzano, direzione via Castellanza -. Non so cosa potesse essere, non sono un esperto. So solo che stavo guidando quando improvvisamente ho visto quell’oggetto, come una grossa stella cadente: la sensazione è stata quella che stava cadendo qualcosa dal cielo, come una stella che inizialmente comincia a prendere fuoco, una luce verde-blu che dopo un po’ di strada si è spenta. Il cielo era buio quindi lo si è visto benissimo. Ripensando a certi film, il fatto che potesse essere un meteorite ci può stare ma non ho le competenze per poterlo affermare. Non era un Ufo, non avevo ovviamente bevuto nè altro”.

Molto probabilmente si è trattato di un bolide, ossia di un corpo celeste che, attraversando l’atmosfera, si infiamma producendo una spettacolo come quello descritto dai moltissimi testimoni.

