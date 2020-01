Misure contro smog: a Milano e provincia blocco ai diesel euro 4 da venerdì 3 gennaio.

Misure contro smog: a Milano e provincia blocco ai diesel euro 4

Scattano domani, ‪venerdì 3 gennaio, le misure temporanee di 1° livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle 6 province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como. L’utilizzo di fuochi di artificio nella giornata del 1° gennaio, unito a condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti, ha portato un peggioramento delle concentrazioni del PM10, che in alcune aree partiva da valori vicini al limite.

Le misure temporanee riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore ‪alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni) e l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici, divieto assoluto di combustioni all’aperto).

Soglie superate

L’aggiornamento dei dati relativi alla giornata di ieri ha fatto registrare il raggiungimento del 6° giorno di superamento consecutivo nelle province di Milano, Monza e Cremona, il 5° giorno consecutivo nella provincia di Pavia e il 4° giorno nelle provincie di Bergamo e Como.

Condizioni meteo

Le previsioni meteo fornite da ARPA Lombardia per i prossimi giorni preannunciano condizioni ancora favorevoli all’accumulo degli inquinanti in atmosfera e per questo motivo si rende necessaria l’attivazione delle misure temporanee per la limitazione delle emissioni. Dunque, come previsto dalla d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, nella giornata di oggi (giorno di controllo) si attivano le misure temporanee di primo livello, operative da domani 3 gennaio 2020.

Rilevazioni quotidiane

I dati sulla qualità dell’aria verranno esaminati ogni giorno e verrà data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee di 1° livello. Come previsto dalle dd.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 e n. 712 del 30 ottobre 2018, qualora si registrassero un valore al di sotto della soglia unito a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti oppure valori al di sotto della soglia per due giorni consecutivi si potrà procedere con la disattivazione delle misure temporanee di primo livello.

