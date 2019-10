Al via oggi, venerdì 4 ottobre, a Villa Gianetti il convegno di apertura della prima edizione del “MOBILITY FESTIVAL” a cui partecipano responsabili della Pubblica Amministrazione della Provincia di Varese e di Regione Lombardia, esperti, opinionisti, manager di aziende del settore pubblico e privato.

MOBILITY FESTIVAL: il convegno di apertura a Saronno

Durante il convegno, dal titolo “E-DISTRICT SARONNO: infrastrutture, operatori e utenti, verso la costruzione di un distretto sostenibile” , sono stati affrontati i grandi temi del cambiamento legati alla creazione della cosiddetta “economia circolare”, con una carrellata di presentazioni e testimonianze sulle soluzioni ad oggi disponibili in Italia, sia nel campo delle infrastrutture, sia nel ramo dei servizi relativi alle modalità di produzione e utilizzo di energie rinnovabili, sia alle tipologie di utilizzo di veicoli elettrici da parte degli utenti.

Ecco chi è intervenuto

Ad aprire il convegno, a seguito del discorso di benvenuto di Alessandro Fagioli, Sindaco di Saronno e Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A., la testimonianza del Prof. Maurizio Maugeri, Docente di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università degli Studi di Milano, che ha presentato i dati di rilevazione dello status di inquinamento della Regione Lombardia e la loro provenienza.

Roberto Sposini, giornalista ed esperto di Mobilità Elettrica, è intervenuto con una presentazione che riporta i dati dall’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile di Lifegate, per poi lasciare la parola agli interventi dei responsabili della Pubblica Amministrazione Locale sui progetti di mobilità sostenibile che la città di Saronno ha avviato in collaborazione con undici comuni del saronnese.

Luca Pascucci, Direttore Generale di E-Vai FNM Group ha testimoniato il successo del progetto di car-sharing realizzato per la città di Saronno già da tempo e si è soffermato sui recenti sviluppi del modello di E-Vai sul territorio regionale, esempio virtuoso di integrazione di servizi che il Gruppo Ferrovie Nord Milano sta portando avanti sul territorio.

Fabrizio Piastra, Direttore commerciale di Renault Italia, ha portato in prima persona la testimonianza di “Renault Drive the future”, con progetti all’avanguardia della nota casa automobilistica francese che ha collaborato con Saronno Servizi SPA e con la società Alfredo Binda per rendere realizzabile la prima edizione “green” della gara ciclistica “TRE VALLI VARESINE”.

A seguire le presentazioni di Roberto Colicchio, Head of Business Development di BeCharge, sul tema “Come ricaricare la propria auto elettrica in città e fuori città”, di Mario Nicotera, Direttore di Iren Mercato S.p.A. sui “Servizi di e-mobility per i privati e le aziende”, di Michele Bassi, Responsabile Commerciale per il mercato residenziale di Elmec Solar che affronta le grandi sfide del comparto: “Il fotovoltaico verso il 2030: la figura del prosumer e gli scenari del prossimo futuro”.

Federico Teresi, Presidente di EvClick, ha posto l’accento sugli aspetti di visibilità online dei veicoli elettrici disponibili oggi sul mercato e sulla necessità di informare e formare gli utenti per orientarli nelle differenti scelte di acquisto.

L’Avv.Oscar Legnani, GDPR Coordinator & Giuridical Tutor di E-District Think Mobility, ha delineato gli scenari futuri del progetto e richiamerà l’attenzione sull’importanza di aderire a modelli di business cooperativi e sostenibili.

A chiudere il convegno è intervenuto Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, che ha portato la sua testimonianza sull’importanza dello sviluppo di progetti di mobilità elettrica sul territorio.

Inaugurazione delle colonnine elettriche di ricarica a Saronno

Alle 14.30 al Municipio di Saronno, alla presenza dell’Avv.Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia e delle autorità locali, si è tenuta l’inaugurazione delle nuove colonnine di ricarica elettrica installate in città.