Mercatini in piazza Garibaldi: ecco le modifiche viabilistiche

Con ordinanza n.44 del 10/4/2019 è stato disposto il divieto di sosta in piazza Garibaldi dalle ore 5 alle 20 di domenica 14 aprile per consentire la collocazione delle bancarelle del Mercatino Pro loco in corrispondenza dell’area adibita a parcheggio.

Le disposizioni non si applicano a mezzi di soccorso, mezzi appartenenti alle Forze di Polizia, mezzi dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. in servizio di pronto intervento, mezzi della Protezione Civile, mezzi in servizio di pubblica utilità.

Si fa presente che i detentori di PASS AUTORIZZATIVI ALLA SOSTA PARCOMETRO in aree occupate dalle manifestazioni, potranno sostare in ALTRA AREA BLU non occupata da eventi, esibendo in modo chiaramente visibile il pass di cui sono titolari.