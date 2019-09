Monopattino elettrico, ha aperto un gruppo su Facebook – il Club italiano del monopattino elettrico – e, in pochi mesi, il gruppo è diventato virale, contando più di 1300 iscritti. Lui è l’aresino Simone Rosai e vorrebbe convincere più comuni possibili ad aderire alla sperimentazione.

“Lavoro in Svizzera e, ogni giorno, sono costretto a prendere più mezzi per arrivare a destinazione. Così, per cercare di ridurre il tempo, ho pensato inizialmente di prendere una bici pieghevole. Ma era troppo pensante e in treno era scomoda. Così ho sentito la parola monopattino elettronico e l’ho comprato. Mi sono informato, in Svizzera si può usare in strada come una bici. E, in questo modo, risparmio quasi tre ore di tempo a settimana”.

“Me lo chiedono spesso. Dipende da come lo usi. Sono tutti testati, vanno sui 20 km/h per un peso di circa 70/90 kg. Non è obbligatorio l’uso del casco e per i minorenni è richiesto il patentino della moto. Purtroppo rispetto al resto dell’Europa siamo indietro. In molti paesi è già uso comune. Si può usare in strada, portarlo in ufficio, usare in pausa pranzo. In Italia, invece, stiamo muovendo ora i primi passi. Ma il futuro sarà quello”.