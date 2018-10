Monsignor Martinelli nella città del Carroccio in occasione della presentazione del libro “Vite meravigliose – Storie di santità”.

Monsignor Martinelli in San Magno

Appuntamento imperdibile martedì 30 ottobre a Legnano, alle 21, nella basilica di San Magno. Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, incontrerà la città di Legnano in occasione della presentazione del libro «Vite meravigliose – Storie di santità» (Edizioni Terra Santa, 2018). L’incontro, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dalla Parrocchia San Magno, dal Centro culturale San Magno, dall’Associazione De Gasperi e dalla Libreria Nuova terra.

“Da lui parole di speranza”

“Sono felice che il vescovo ausiliare di Milano faccia visita alla nostra città nell’imminenza della tradizionale festa patronale – ha dichiarato monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano -. Il suo libro è un atto d’amore verso alcuni uomini e donne che hanno vissuto la loro vita non ‘per’ Gesù ma ‘con’ Gesù. Da lui ci aspettiamo di ascoltare parole di speranza che possano essere di conforto per tutti i legnanesi, per tutti quelli che sono sempre alla ricerca della strada per la propria realizzazione e felicità”.

La fede come esperienza di carità

Nel libro che verrà presentato, l’autore racconta la storia meravigliosa di alcune donne e uomini cristiani che hanno vissuto la fede come esperienza di verità: Francesco d’Assisi, Teresa di Lisieux, Luigi Maria de Montfort, Charles de Foucauld, Adrienne von Speyr, Paolo VI. “In costoro – spiegano i promotori della serata – l’unità tra la vita personale e la propria fede si è potuta realizzare con semplicità e potenza. Monsignor Martinelli guarda a questi santi, alla loro vita e ai loro scritti, non per soffermarsi su particolari eclatanti della loro esistenza o per sondarne gli stati interiori ma per cogliere quale ‘parola’ Dio ci abbia voluto comunicare con il dono della loro vita. Una parola che certo non si aggiunge alla rivelazione cristiana ma che ne dispiega le profondità indicandoci modalità di sequela di Cristo significative nei diversi contesti culturali e sociali, lungo la storia”

Chi è monsignor Martinelli

Paolo Martinelli, nato a Milano (1958), frate minore cappuccino, dottorato in teologia alla Gregoriana, è vescovo ausiliare di Milano, vicario episcopale per la Vita consacrata Maschile, gli Istituti secolari e le nuove forme di Vita consacrata. È stato professore ordinario di Teologia degli Stati di vita all’Istituto francescano della Pontificia Università Antonianum, di cui è stato anche preside. Dal 2006 è Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica. Dal 2015 è delegato della Conferenza episcopale lombarda per la Pastorale sanitaria e per la Vita consacrata e membro della Commissione episcopale per la liturgia.

La diretta streaming

Informazioni, aggiornamenti e diretta streaming sul sito della Parrocchia San Magno – www.parrocchiasanmagno.it – e sulla pagina Facebook dell’Associazione De Gasperi Legnano – assDeGasperiLegnano -.

