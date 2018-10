Montascale Garaventa Lift. Per quanto le differenze tra la grande funivia e il piccolo montascale a uso domestico sembrano enormi, a guardar bene le tecnologie che garantiscono il funzionamento dei due dispositivi sono molto simili. Il primo a esserne convinto è Eugenio Furlan, 57 anni, amministratore di Garaventa Lift srl. E’ lui a ripercorrere sinteticamente le tappe che hanno portato alla nascita di questo importante ramo d’azienda.

Montascale Garaventa Lift, una storia cominciata nel 1974

«Nel 1974 un progettista di Garaventa intuì che sarebbe stato possibile costruire soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche domestiche. In che modo? Semplicemente replicando in proporzione ridotta gli stessi meccanismi che permettono alla grande funivia di raggiungere un’alta vetta alpina. Fu così che la nostra storica azienda, fondata nel 1928 per costruire impianti di risalita sulle montagne svizzere, prese la decisione di sviluppare prodotti come servoscale, montascale e piattaforme elevatrici per superare rampe di scale o dislivelli domestici . E divenne ben presto uno dei player più importanti al mondo nel settore dell’accessibilità».

Numeri importanti

I numeri sono notevoli. «Dall’inizio dell’attività, avvenuto nel 1999, abbiamo già realizzato oltre 12.000 impianti” ha assicurato l’amministratore. «Nella nostra sede lavorano ben 65 dipendenti tra impiegati e operai specializzati e abbiamo un fatturato di circa 15 milioni di euro». Nell’ultimo anno solare, inoltre, i risultati sono stati sorprendenti. «A maggio 2018 rispetto a maggio 2017 abbiamo totalizzato un incremento del 37%. Questa evoluzione ci ha portato ad assumere altre 15 persone».

Grande crescita soprattutto in Italia

La crescita a due cifre è l’esito della straordinaria professionalità espressa da Garaventa Lift in Italia. «I nostri reparti di progettazione, product management, produzione e marketing da sempre lavorano in simbiosi. Nel tempo infatti hanno dimostrato competenze così elevate e costanti, da aver convinto la Casa madre a promuoverci al ruolo di European Support Center. Proprio a Lainate, dal 1999 progettiamo e realizziamo soluzioni per la mobilità destinate alla clientela italiana. L’eccellente qualità dei nostri servoscale e montascale ha fatto sì che dal 2011 Garaventa Lift Italia diventasse polo produttivo per tutto il mercato Europeo e del bacino del Mediterraneo. Solo due altri centri al mondo sono simili al nostro. Uno si trova a Vancouver in Canada ed evade le richieste del mercato americano, l’altro a Shangai, per il mercato dell’Estremo Oriente».

Una mission dalla valenza sociale

La forte espansione di Garaventa Lift in Italia non è dovuta solo all’elevata qualità dei prodotti, ma anche alla valenza sociale della sua mission. «Oltre ai tecnici, a essere molto efficiente è tutto il settore commerciale» ha spiegato Furlan. «Non tanto per la capacità di vendere servoscala e piattaforme elevatrici, quanto per la sensibilità che dimostra nei rapporti con la clientela. I nostri consulenti non lavorano solo per raggiungere una quota di fatturato, ma soprattutto per aiutare persone e famiglie a risolvere i loro problemi di mobilità». Garaventa Lift è inoltre sponsor di Disability Pride Italia, associazione nazionale che ha come obiettivo quello del sostanziale riconoscimento della pari opportunità alle persone con disabilità.

Obiettivi per il futuro?

«Il prossimo anno sarà quello del ventesimo anniversario. Lo festeggeremo lavorando per consolidare la nostra posizione in Italia ed essere ancora più capillari in Europa.”

Garaventa Lift nel mondo

Dove nel mondo è possibile trovare soluzioni per il superamento di barriere architettoniche realizzate da Garaventa Lift? «Nelle stazioni della Metropolitana Milanese, ma anche a Shangai, Pechino, Santiago del Cile e Città del Messico. Siamo presenti con i nostri prodotti, infine, alla Casa Bianca, Buckingham Palace, Sacro Cuore di Parigi e anche al Parlamento di Canberra».

L’azienda in breve

Nata per iniziativa di Garaventa, multinazionale leader nel settore della realizzazione di impianti a fune, Garaventa Lift è operativa a Lainate, in via Pogliano 22, dal 1999. Specializzata in soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche, a tutt’oggi ha già realizzato oltre 12.000 impianti in Italia, tra servoscala, montascale e piattaforme elevatrici. Punto di forza dell’azienda la competenza e la flessibilità applicate in fase di progettazione e realizzazione, personalizzando ogni soluzione alle reali esigenze dei committenti. La rete commerciale, infine, è sempre pronta a supportare i clienti nell’individuazione della soluzione più adatta fornendo sopralluoghi e preventivi gratuiti in tutta Italia e a supportarli anche nelle successive fasi di installazione e assistenza. Per informazioni, numero verde 800.395385.