Immagini che valgono più di mille parole per raccontare il percorso di eccellenza ed eco-sostenibilità de Il Centro di Arese che lo ha condotto all’ottenimento della prestigiosa certificazione LEED® Gold.

Il Centro celebra la certificazione LEED® Gold

Il Centro celebra l’importante traguardo raggiunto con l’assegnazione della Certificazione LEED® di livello Gold. Questa ne riconosce l’anima green ed eco-sostenibile incrementando il pregio del mall. Infatti è già stato pluripremiato anche a livello internazionale.

Una suggestiva mostra fotografica

A celebrazione del raggiungimento di questo straordinario ultimo traguardo, dal 27 settembre al 17 ottobre 2018, presso l’area eventi al 1° piano del mall si terrà una suggestiva esposizione fotografica. E’ realizzata dal celebre documentarista e fotografo Luca Bracali e accoglierà tutti i visitatori.

Il mall è stato progettato in conformità dei rigidi criteri di risparmio energetico e eco-sostenibilità, in base agli standard promossi dal U.S. Green Building Council. L’esposizione Obiettivo Natura di Luca Bracali intende testimoniare questo importante traguardo. Si approfondiranno le cinque diverse aree legate alla certificazione, narrando con le immagini di Luca Bracali i temi dell’ Acqua, Aria, Energia, Luce e Legno.