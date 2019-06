Movida: partono i pattugliamenti congiunti sul territorio poglianese

Movida: via ai pattugliamenti a Pogliano

Quello della movida, cioè degli schiamazzi e degli atti di vandalismo inseriti nelle notti dei weekend poglianesi, é un problema presente e pressante sul territorio. Che oggi sembra approdato ad una prima significativa risoluzione.

Il fenomeno, che coinvolge in particolar modo la fascia dei ragazzi dai quindici ai ventuno anni, ha da tempo ripercussioni significative sulla vita dei residenti e sulla quiete dei venerdì: di mezzanotte e oltre.

L’egemonia dei bivacchi giovanili (soprattutto dai comuni esterni), prende di mira parchi e parcheggi. Si accanisce contro i beni del patrimonio pubblico (bidoni, altalene, segnaletica verticale..). S’impadronisce delle strade e col rumore del silenzio. La gioventù, attratta dai pub e dai locali, arriva in frotte caotiche; inserite nello schema delle strade e delle piazze del centro storico: punto nevralgico e insieme polo attrattivo del movimento. Consumano alcolici sul suolo comunale. A volte le super promozioni sui drink catalizzano l’attenzione dei gruppi, anche se nella maggior parte dei casi i ragazzi arrivano a Pogliano già in possesso di bevande. Questo ci raccontava il Primo Cittadino Carmine Lavanga intervistato da noi sull’argomento (ndr 17 giugno). Alcool, cocktail, probabilmente stupefacenti: sono le sostanze che inebriano nella movida poglianese. Poi i giovani si orientano verso la grande discoteca <<Fellini>>, frequentata per la maggiore dall’alto milanese: Svizzera, Como.

Il Sindaco chiede un incontro con questore e prefetto. Il verbo é perseguire: i trasgressori delle norme; e con i trasgressori la strada della collaborazione. Nel primo caso sanzionare, nel secondo imboccare. Questo il senso di marcia scelto dall’attuale Amministrazione. E venerdì 21 giugno cominciano, in forza di questo progetto, i pattugliamenti notturni congiunti coi Carabinieri. A cui ne seguiranno altri.

<<Tolleranza zero>>. Questa la parola più usata dal Primo Cittadino. Tema: movida.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE