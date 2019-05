Mozione approvata, la voce dei cittadini sembra aver trovato ascolto.

Dopo la manifestazione di Martedì, di fronte al Pirellone, per la difesa dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso arrivano le prime risposte istituzionali.

Il commento di Silvia Scurati

E’ stata approvata la mozione, presentata dai consiglieri pentastellati, relativa alla chiusura notturna del Pronto Soccorso abbiatense. Durante il dibattito in aula è intervenuta Silvia Scurati , consigliere regionale della Lega.

“Ho votato in manierea favorevole -dice Scurati- la mozione sul pronto soccorso di Abbiategrasso, nonostante il documento ricalchi sostanzialmente una mozione presentata e approvata dal Consiglio Regionale nel novembre 2017. Più volte la giunta regionale ha spiegato che il motivo della chiusura è dovuto al fatto che il pronto soccorso di Abbiategrasso non risponde ai requisiti disposti del DM 70/2015 e che la regione non ha possibilità di deroga in quanto competenza del ministero della Salute. per questo motivo i parlamentari della Lega Cecchetti e Boniardi hanno presentato un’interrogazione al Ministro Grillo in cui viene chiesto se “non ritenga opportuno adottare provvedimenti di sua competenza, eventualmente anche intervenendo sul regolamento di cui al citato DM 70/2015 al fine di fgronteggiare le problematiche esposte. Poiché la questione dipende in pratica dal Ministero, invito i consiglieri 5stelle a sollecitare una rapida risposta all’interrogazione parlamentare presentata dalla Lega. Solo un cambiamento dei requisiti attualmente previsti a livello nazionale consentirà a Regione Lombardia di poter intervenire per la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Abbiategrasso”.

