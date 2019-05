Il giorno della mobilitazione davanti al Pirellone, in Regione verrà discussa la mozione del M5S

“La chiusura notturna del Pronto Soccorso di Abbiategrasso non solo non tiene conto della volontà dei 15 Sindaci delle amministrazioni comunali della zona e delle istanze della popolazione residente, che da tempo segnalano i disagi provocati da tale decisione, chiedendo a gran voce la riapertura, ma si pone in contrasto con la stessa volontà del Consiglio regionale che, già nel corso della precedente legislatura, aveva approvato, peraltro all’unanimità, una Mozione in tal senso”, riferisce il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Mammì. “La questione va affrontata e risolta il prima possibile, pena il sacrificio dei bisogni sanitari dei cittadini e, forse, dello stesso rispetto dei LEA [livelli essenziali di assistenza, ndr]. Di recente, la III Commissione del Consiglio regionale ha tenuto una nuova audizione con il Sindaco di Abbiategrasso e il Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Abbiatense, i quali hanno ribadito le persistenti criticità per la popolazione residente sul loro territorio e, giustamente, riproposto le istanze di riapertura del Pronto Soccorso. Non capisco il motivo per cui l’Assessore Gallera continui a mettersi di traverso e a mostrare un atteggiamento di chiusura. Sono mesi, ormai, che seguo la vicenda e sollecito una presa di posizione da parte del Consiglio regionale; oggi ho presentato una nuova mozione. Spero di trovare, finalmente, non solo a parole ma nei fatti, un sincero interesse da parte delle altre forze politiche” conclude il consigliere M5S.