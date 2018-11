Multe a chi non differenzia nel sacco del secco a Nerviano: già 6 sanzioni.

Multe, controlli della Polizia locale

La Polizia locale a caccia dei maleducati che non conferiscono correttamente i rifiuti. E sono scattate anche le multe. Da alcune settimane infatti gli agenti, in collaborazione con il settore igiene urbana della Gesem, ha esteso i controlli (che già avvenivano da parecchi anni) sulla corretta esposizione dei sacchi della raccolta porta a porta. Così come sul corretto utilizzo e conferimento della frazione secca nei sacchi con codice personalizzati.

Dagli accertamenti svolti sono state riscontrate 6 violazioni di un conferimento non corretto della frazione secca nei relativi sacchi personalizzati.

Il commento del sindaco

« Scopo di questi controlli – spiega il primo cittadino Massimo Cozzi che detiene anche la delega alla Polizia locale – è il rispetto delle regole, che deve valere per tutti, soprattutto verso la stragrande maggioranza dei nervianesi che conferisce in modo corretto e che ha permesso di arrivare a circa il 74% di percentuale di raccolta differenziata. Naturalmente, passato il periodo di prova di utilizzo di questi “nuovi” sacchi, aumenteranno i controlli in questa direzione».

