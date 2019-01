Cesare Nai Nomina Bonasegale come nuovo presidente di Amaga dopo le dimissioni di Scotti

Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, nell’ambito dell’Assemblea dei Soci di Amaga SpA, alla presenza dell’intero capitale sociale – rappresentato dal Comune di Abbiategrasso e dal Comune di Vermezzo – ha nominato il dottor Piero Bonasegale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Piero Bonasegnale, nato nel 1964, ha ricoperto la carica di consigliere di Amaga Spa e di Presidente di Amaga Energia e Servizi dal 1998 al 2012; inoltre, è stato componente della Giunta di Confservizi Cispel Lombardia (Sindacato di Categoria Aziende Pubbliche Lombarde). Da molti anni quindi lavora nel settore delle multiutilities, e ha ricoperto anche cariche, negli scorsi anni, sia in CAP Gestione sia in Amiacque, con una parentesi come Consigliere Provinciale dal 1999 al 2004.

In anni più recenti, è stato membro del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, e attualmente ricopre l’incarico di Direttore Generale del Centro Espositivo Congressuale e Fieristico Internazionale di Cernobbio (CO).