Natale in pediatria: i Volontari della Misericordia di Arese all’ospedale di Rho per fare gli auguri ai bimbi malati.

Una vera sorpresa per i bambini ricoverati in pediatria all’ospedale di Rho: i Volontari dell’Ambulanza Misericordia di Arese, nella mattinata di oggi – domenica 23 dicembre 2018 -, sono giunti al nosocomio per fargli gli auguri di Natale. Un modo, anche questo, per festeggiare e per donare un sorriso ai bambini ricoverati in questi giorni nel reparto di pediatria di Rho.

