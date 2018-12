Grande emozione con il Natale sommerso e la posa del presepe sott’acqua ad Arese firmato Sg Sport e Aresub.

Martedì 11 dicembre il gruppo sub ha posizionato un presepe sul fondo della piscina jolly di via Roma. Dieci elementi incastrati nel basamento, posizionato sul fondo della vasca, che potrà essere ammirato da tutti i nuotatori fino al martedì dopo l’Epifania.

“In realtà non è una completa novità. Siamo tornati dopo una pausa di dieci anni” – ci ha raccontato Andrea Luigi Prato, presidente dell’associazione Aresub. “Abbiamo voluto ridare vita a questa tradizione. Quest’anno non abbiamo avuto molto tempo per organizzarci, ma ci siamo già lasciati con Stefano Colantuono (presidente Sg Sport ndr) con la promessa di tornare l’anno prossimo. E’ stato un momento emozionante per tutti i presenti, con la celebrazione della Messa a bordo vasca da parte di don Roberto Smeriglio. Voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e quanti si sono impegnati affinché l’evento si realizzasse”.