Negozi aperti alla domenica? Sì, ma solo saltuariamente. Fa discutere la proposta di legge che disciplina gli orari degli esercizi e limita le aperture nei giorni festivi alle sole domeniche del mese di dicembre oltre ad altre quattro domeniche o festività durante l’anno. Ma cosa ne pensano gli esercenti?

L’inchiesta nei negozi

Settegiorni ha sondato l’opinione dei negozianti del nostro territorio, chiedendo l’opinione ai clienti che si trovavano nei centri per la spesa. Le opinioni si dividono, per via di una serie di pro e contro non trascurabili. Sul giornale in edicola una inchiesta approfondita con interviste e dettagli.

Parla Confcommercio

E Confcommercio? L’associazione di categoria invita al dialogo e a trovare una soluzione di equità che non distingua tra piccoli e grandi centri. A Settegiorni parla il numero uno di Magenta, Gigi Alemani.