Nerviano come Siena. Anche nella cittadina dei co quadar Matteo Salvini si è fatto un selfie insieme a un uomo di colore, come già il 3 luglio in piazza del Campo quando aveva incontrato un giovane nordafricano che stava andando in Comune a ritirare la cittadinanza italiana.

Salvini si fa un selfie con un uomo di colore

Dopo il bagno di folla e di consensi alla Fiera di San Fermo e il breve discorso sotto il gazebo della Lega in via Villoresi, lunedì mattina 6 luglio, il ministro dell’Interno si è concesso ancora per qualche minuto ai sostenitori e ai simpatizzanti che l’hanno circondato in piazza della Vittoria. Proprio qui, il vicepremier è stato avvicinato da un senegalese che gli ha chiesto di posare con lui per un autoscatto. Camicia rosa e risata fragorosa, l’extracomunitario si è rivolto al ministro in milanese (un po’ maccheronico per la verità ma perfettamente comprensibile). “Cuma l’è? Ma la va?” ha domandato a Salvini, e lui, abbracciandolo per il selfie, ha esclamato “La va ben!” e si è prestato di buon grado a farsi fotografare. Con il nordafricano c’era un amico un po’ più timido che, dopo aver pasticciato un po’ con il cellulare per farsi anche lui un autoscatto insieme al vicepremier, si è rimediato dall’amico un “Ta capis nagot” che ha strappato uno scroscio di risate.

Ecco chi è Alex

Un siparietto studiato a tavolino? Il senegalese che posa sorridente con l’artefice della linea dura contro l’immigrazione? Il nordafricano che abbraccia chi chiude i porti e invoca le ruspe contro i suoi compatrioti? Perché l’immigrato con la camicia rosa ha voluto un selfie con Salvini? Lo abbiamo inseguito tra la folla della fiera per toglierci questa curiosità chiedendolo direttamente a lui. Quando lo abbiamo raggiunto e fermato tra le bancarelle si è presentato così: “Mi chiamo Alex. Di cognome? Scrivi così, Alex e basta. Vengo dal Senegal, vivo a Malnate e faccio il venditore ambulante. Sono in Italia da un paio d’anni”. Ma parli il milanese! “Sì, sono uno che impara in fretta”. Perché abbracciare e farti una foto con chi vuole rimandare indietro i tuoi connazionali che affrontano la traversata del Mediterraneo per venire in Italia? “Ma io sono in regola. Per essere un vero milanese… mi mancano solo i dané!”.