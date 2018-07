Un banale contrasto mentre giocava a calcio, che gli ha provocato la rottura della clavicola. Ma il suo non è stato un infortunio come gli altri, perché nessuno sa come operarlo. L’incredibile calvario di Salvatore Pezzano.

Salvatore è milanese, ha 18 anni e una vita normale, come tanti coetanei. Gioca a calcio, che è la sua grande passione. Il 2 maggio, però, tutto cambia. A seguito di un contrasto cade, e l’avversario gli rovina addosso. Uno scontro come tanti, che però a lui provoca un’insaccatura della clavicola all’interno dello sterno.

In giro per ospedali

Salvatore ha girato numerosi ospedali, anche fuori dall’Italia. Ma il problema è che l’intervento è troppo rischioso e finora non c’è stato neppure un chirurgo che si è preso la responsabilità di portarlo in sala operatoria. All0 stesso tempo, però, il diciottenne è costantemente in pericolo. Potrebbe bastare un colpo fortuito, anche mentre dorme, per ucciderlo.

L’appello

Salvatore però è un ragazzo forte e non vuole abbattersi. Ha usato i social network per cercare di arrivare a più persone possibili nella speranza che qualcuno possa finalmente risolvere il suo problema e restituirgli la vita che un 18enne merita. E la sua storia sta facendo il giro d’Italia.

