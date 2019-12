Mentre il Sud Italia sta per essere investito da una perturbazione che potrebbe portare diversi centimetri di neve in particolare sull’Appennino, al Nord perdura una fase di tempo relativamente stabile, anche in vista di San Silvestro e di Capodanno (quando s’attendono temperature comunque sopra la media stagionale).

Domenica torna la nebbia

Domani, domenica, previste nebbie al mattino su buona parte della media e bassa pianura.

Su alta pianura invece più probabile sole nella fascia pedemontana, mentre qualche nebbia sulle zone di confine con la media pianura.

Nebbie che dovrebbero essere in dissolvimento sulla media ed alta pianura con presenza di sole nelle ore centrali. Possibile persistenza o trasformazione in nubi basse su bassa pianura.

Temperature minime 0/2 gradi, max 5/7 gradi.