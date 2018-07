Nidi gratis, anche Legnano aderisce alla misura di Regione Lombardia che prevede l’abbattimento della retta a zero euro.

Nidi gratis anche a Legnano

Il Comune di Legnano ha aderito alla misura “Nidi gratis 2018-2019” di Regione Lombardia che prevede l’abbattimento della retta a zero euro, così da favorire l’accesso dei nuclei famigliari alla rete dei servizi socioeducativi a ciclo diurno e l’occupazione delle mamme in un’ottica di conciliazione famiglia-lavoro. L’avviso pubblico per l’adesione verrà pubblicato da Regione Lombardia nel mese di settembre.

I requisiti per la domanda di partecipazione

A partire da quel momento le famiglie potranno presentare domanda di partecipazione se in possesso dei seguenti requisiti: Isee 2018 inferiore o pari a 20mila euro, genitori entrambi occcupati o sottoscrittori di un patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 150/2015), genitori entrambi residenti in Lombardia. La domanda di adesione andrà fatta online attraverso il sistema informatico SiAge, raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it attraverso due modalità di accesso: con pin Crs o Spid. E’ già possibile richiedere i codici necessari a presentare domanda. L’autenticazione con tessera Crs/Ts-Cns i credenziali Spid vale anche per chi nel passato si è registrato nel portale SiAge con username e password.

Per maggiori informazioni

Maggiori informazioni sul sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), al call center della Regione Lombardia (800318318 tasto 1) o scrivendo all’email nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it. L’assessorato alle Attività educative del Comune di Legnano (che ha sede in corso Magenta 11) risponde ai numeri 0331.925562-565-566-568-572, l’ufficio Relazioni con il pubblico allo 0331.925553.