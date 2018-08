Intervento dei vigili del fuoco nel parco della villa Comunale a Casorezzo dopo l’allarme di un cittadino per un nido di calabroni.

Nido di calabroni al parco

Vigili del Fuoco in azione la vigilia di Ferragosto al parco della villa Comunale di via Inveruno per rimuovere il nido di calabroni segnalato da un casorezzese. I pompieri a rimuovere il nido con le opportune tute di protezione. Le forze di sicurezza si sono quindi accertate che nel parco in questione non ci fossero atri nidi o pericoli simili legati agli insetti. Precauzionalmente il parco è rimasto chiuso durante le operazioni di bonifica per poi essere riaperto quando è stato accertata la mancanza di pericoli. L’albero in questione, un pino piuttosto vecchio ma conservato in buono stato, è quello che si trova accanto alla montagnetta.