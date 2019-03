Niente discarica a Cerro Maggiore: dopo la notizia dello stop al progetto da parte di Citta Metropolitana, anche il deputato pentastellato Riccardo Olgiati esulta per la vittoria.

Niente discarica, la soddisfazione di Olgiati (M5S)

Dopo due giorni dalla notizia del diniego, da parte di Città Metropolitana, al progetto di conferimento di fanghi industriali al Polo Baraggia, che così sarebbe diventato una discarica di rifiuti pericolosi, arrivano anche le parole di soddisfazione del deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Olgiati, originario di Legnano. “Abbiamo vinto! – scrive in una nota – Una notizia fantastica per Cerro e tutto il territorio! La Città Metropolitana di Milano ha fermato il progetto di riempimento con rifiuti (invece che terre e rocce di scavo) della discarica già nota in passato per tristi vicende”.

“Tutti gli attori politici si sono schierati per difendere il territorio”

Continua Olgiati: “Il Movimento 5 Stelle di Cerro nel primo Consiglio comunale dopo l’insediamento ha portato la mozione di impegno a fermare gli sversamenti, ha invocato alla mobilitazione la cittadinanza, è stato dal primo momento parte attiva di questa grande vittoria. Ed è bello vedere come trasversalmente tutti gli attori politici e non per una volta si sono schierati tutti insieme per difendere la qualità della vita dei cittadini”.

Il ringraziamento del deputato grillino

“A loro – termina Olgiati – vanno i miei ringraziamenti, dai sindaci di Cerro e Rescaldina al gruppo del Movimento 5 Stelle Rescaldina, dal consigliere regionale Roberto Cenci che insieme a me ha sollevato il tema anche all’attenzione del Ministero dell’Ambiente per finire con tutti i cittadini che si sono attivati per tutelare il proprio territorio. Ora non abbasseremo la guardia perché sappiamo che quando ti rilassi è il momento in cui ti fregano ma oggi festeggiamo perché tutto il territorio si è conquistato un futuro migliore”.

LEGGI ANCHE: Discarica Cerro, Città Metropolitana ha deciso: no al progetto, niente rifiuti

E ANCHE: Discarica Cerro, comitato: “Cittadini, esponete un drappo per continuare la lotta”