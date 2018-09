Quest’anno niente festa alla Roveda, quartiere di Sedriano. Il sindaco Angelo Cipriani spiega.

Niente festa

Per quest’anno non ci sarà la festa della Roveda, almeno quella laica perché la festa religiosa si svolgerà regolarmente. “Quest’anno purtroppo non è stata organizzata per una serie problematiche – spiega il sindaco Angelo Cipriani -. Ci faremo perdonare l’anno prossimo con una festa degna di nota, la faremo più bella del solito. Ma per quest’anno non c’è possibilità di organizzarla”.