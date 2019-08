Nigeriano 26enne pulisce volontariamente le vie di Legnano: “Da oggi terrò pulite le vostre strade”.

Nigeriano 26enne pulisce volontariamente le vie di Legnano

Adouge Klaymens, un ragazzo nigeriano di 26 anni, gira per Legnano alla ricerca di lavoro. Ci è stata segnalata la sua presenza da alcuni lettori di Settegiorni, già da mercoledì 14 agosto quando è stato visto nei pressi degli Istituti Bernocchi e Dell’Acqua. Il giovane, che non chiede l’elemosina, si è messo a disposizione della città con una scopa per pulire le strade. Non è la prima volta che Adouge viene avvistato dai passanti perché si mette in mostra dandosi da fare per rendere più piacevole la città. Ad aprile infatti, appena arrivato a Varese, ha fatto la stessa cosa. Il 26enne, che non parla italiano ma solo inglese, si fa capire dai cittadini con un cartello dove spiega le sue intenzioni: