No alla violenza di genere: il video Seam trionfa in Regione Lombardia. Lunedì 25 novembre , giornata in cui si celebra la lotta alla violenza di genere, l’Auditorium Testori ha fatto da palcoscenico ad un evento che ha visto protagonista la scuola Seam di Magenta.

Parrucchieri ed estetisti hanno ideato un video per la campagna #nonseidasola, promossa da Regione Lombardia, proprio per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Le protagoniste si mostrano con segni (finti) di violenza e senza, mentre viene letto un brano che porta lo slogan #nonseidasola. Venerdì 29 novembre un approfondimento in edicola.

Primo premio

Un primo premio che onora la scuola e la città e che ribadisce l’impegno dell’istituto anche nel dare ai propri allievi una formazione “sociale”, con messaggi educativi importanti. Il direttore Giorgio Lualdi plaude al lavoro di squadra di tutti i ragazzi, il cui entusiasmo è stato raccolto nel video vincitore.

