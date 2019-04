L’anno scolastico volge al termine, ma continua il progetto “Nonni Vigili”: l’iniziativa di volontariato, nata nell’anno scolastico 2014/2015, permette alle bambine e ai bambini di entrare e uscire da scuola in sicurezza.

Cercasi nuovi nonni vigili ad Abbiategrasso

Al momento sono operativi 14 volontari (3 donne e 11 uomini): svolgono un servizio di assistenza e monitoraggio all’ingresso e all’uscita degli alunni, dalle 8 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45 dal lunedì al venerdì, davanti alle scuole primarie Margherita e Umberto di Savoia e Aldo Moro. In quest’ultima sede prestano servizio anche in occasione dell’uscita delle ore 13, per due giorni alla settimana, e nella fascia oraria tra le 8.15 e le 8.45 aiutano i bambini che attraversano la strada in via Saffi / via Oberdan. I nonni vigili, inoltre, si occupano dell’accompagnamento dei bambini che effettuano attività scolastiche sul territorio.

L’appello dell’assessore

“I nonni sono una risorsa preziosa per le famiglie, ma anche per la città – osserva l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – Grazie a questa attività di volontariato, portano il loro contributo con presenza, attenzione e senso civico, aiutando i più piccoli a raggiungere la scuola con tranquillità. Ringrazio i volontari che già da tempo hanno aderito a questa proposta, un vero esempio di cittadinanza attiva, e invito quante più persone a diventare protagoniste di questa iniziativa promossa dalla Polizia Locale, che ci permette di gestire al meglio il delicato momento dell’ingresso e dell’uscita dai plessi scolastici.”

Chiunque desideri diventare “Nonno Vigile” è invitato a contattare il Comando di Polizia Locale, anche solo per informazioni, chiamando il numero 02-94692444 (interno 1). La partecipazione, che prevede un periodo di affiancamento, è aperta anche ad altri familiari e in generale a tutti coloro che abbiano del tempo da mettere a disposizione della comunità. Il Comando di via Trento 8 è aperto: martedì venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 19, e-mailvigili@comune.abbiategrasso. mi.it