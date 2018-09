Al via ad Abbiategrasso la rassegna musicale “Note di Settembre”, una piacevole occasione per approfittare delle ultime serate estive partecipando a una serie di concerti nel cortile del Castello Visconteo, sempre alle 21.

Tutti gli appuntamenti di Note di Settembre

Il primo appuntamento, venerdì 14 settembre, sarà dedicato a “De Andrè e PFM in concerto”, con filmati e immagini di repertorio, a cura del gruppo musicale “Libera Interpretazione”.

Si prosegue mercoledì 19 settembre “Con Gaber e Jannacci”, dove Davide Giandrini ripercorrerà in forma originale e divertente canzoni, annedoti e racconti dei due artisti milanesi.

Venerdì 21 settembre la Compagnia La Goccia presenta invece un concerto live basato sui più celebri successi dei Queen, “We are the Champions”.

Mercoledì 26 settembre, “Anche per te”: Paolo Maniscalco e Ivan Gemma rivisiteranno in chiave acustica i più celebri brani di Lucio Battisti.

Infine, venerdì 28 settembre “E20Orari” sarà la band abbiatense protagonista della serata, spaziando dal rock alla dance anni 80, per il divertimento di tutti.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e in caso di maltempo si svolgeranno presso il Convento dell’Annunciata in via Pontida, ad eccezione del concerto di venerdì 21 settembre (che in caso di maltempo sarà annullato) e di venerdì 28 (che in caso di pioggia sarà rinviato al 30 settembre).