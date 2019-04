Nove+ è uno dei nuovi progetti finanziati nella seconda edizione del bando “Welfare di comunità” di Fondazione Cariplo, che aiuta le famiglie nella sfida educativa, sviluppando nuove opportunità per contrastare l’abbandono scolastico e promuovere una comunità autoeducante.

Nove+: un progetto per i giovani

Nove+ è uno dei progetti finanziati nella seconda edizione del bando “Welfare di comunità” di Fondazione Cariplo. Lo scopo è puntare sulla “riattivazione” dei Neet, giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e rifiutano qualsiasi forma di inserimento sociale e di lavoro. Neet è l’acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”. Questo fenomeno in Italia è in crescita: sono più di due milioni, di cui 225.000 in Lombardia. All’interno del progetto Nove+, quindi, è nato un corso di employability (occupabilità), che aiuta i NEET a ritrovare la loro strada e a far emergere i loro talenti.

La riprogettazione dei corsi employability

La riprogettazione dei corsi di employability, già proposti nel corso del progetto ma con scarso successo, è nata da un confronto durato 6 mesi tra le associazioni del territorio, scuole, enti che si occupano di formazione lavoro, rappresentanti di aziende del territorio, il Comune di Milano e anche un rappresentante dei beneficiari del progetto. Si sono delineati obiettivi di medio/lungo periodo che la Fondazione Mission Bambini vuole raggiungere sui NEET.

I corsi di employability

I corsi di employability durano tre mesi e puntano alla riattivazione della persona che a volte si concretizza con l’inserimento lavorativo, altre volte con l’inserimento scolastico.Intercettare i NEET non è semplice. Alcuni vengono intercettati grazie ai 6 spazi comunità presenti nella zona 9 di Milano dove loro stessi, o i loro famigliari, entrano a chiedere delle informazioni. Altri sono arrivati grazie a una campagna social nata per lanciare il secondo corso di employability, rivolta alle madri che le coinvolgeva chiedendo loro “Tuo figlio non studia e lavora? Aiutalo con il nostro corso gratuito.” Quest’anno, su 12 ragazzi, che frequenteranno il corso di employability , il 50% è stato intercettato grazie alla campagna su fb e il restante 50% grazie agli spazi comunità.

Le figure chiave