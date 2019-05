Novità: apertura straordinaria della Pro Loco per l’evento elezioni

La Pro Loco di Pogliano, con sede in via Dante cinque, annuncia che il Circolo rimarrà aperto per una giornata speciale. L’occasione sono le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 (che prevedono l’inizio delle operazioni di voto alle sette-conclusione tornata alle 23. Seggio unico nell’adiacente plesso scolastico della Primaria Don Lorenzo Milani).

L’Associazione comunica l’apertura straordinaria. L’idea, inusuale, rispetto alla calendarizzazione tipica del salone bar, ben si inserisce all’interno del contesto elettorale di domenica prossima.

L’organizzazione é prevista e studiata come segue: 7,30 colazione. Pranzo 12,30. Happy Hour alle 18.

Il gruppo é lieto di invitare tutti i poglianesi. La sosta prima o dopo l’impegno politico diventa d’obbligo. Comunque un motivo per stare insieme. Uno dei tanti che Pro Loco propone ai poglianesi, insieme all’offerta di vivande e buon cibo. Esso realizza il contorno, come sempre allestisce la scenografia dei giorni di rilievo. Si colloca con l’intrattenimento sulle tappe fondamentali che ripercorrono le tradizioni: ed in questo caso segnano il momento istituzionale importante per il paese.

Programmazione turistica, valorizzazione delle realtà naturalistiche, storico-sociali-artistiche: queste le finalità. L’allestimento del tempo libero, lo svago leggero su temi seri.

