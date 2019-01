Con il nuovo anno ci sono importante novità nella raccolta differenziata ad Abbiategrasso

Novità nella raccolta differenziata: ecco cosa cambia

Constatato il sostanziale miglioramento delle raccolta differenziata e la significativa diminuzione della frazione “Resto”, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato ad Amaga e Navigli Ambiente di pianificare ed implementare un modello sperimentale per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Tale modello ha come obiettivo il progressivo miglioramento delle performance di raccolta e promuove un modello virtuoso verso cui tendere: la progressiva riduzione della frazione non riciclabile.

Al fine di ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, Navigli Ambiente introdurrà alcune modifiche alle modalità di raccolta a partire da lunedì 7 gennaio 2019, ovvero:

> Modifica zonizzazione delle vie del Centro Storico – La zona Centro Storico viene conglobata nella “zona 3”

> Modifica ritiro e frequenza frazione «Resto» da bisettimanale a mono-settimanale

> Modifica servizio e frequenza raccolta pannolini con secondo ritiro settimanale su prenotazione senza aggravio di spesa sulla bolletta

> Modifica per alcuni servizi del giorno di ritiro rifiuti porta-porta – vedi lo stradario allegato

> Servizio integrativo raccolta Carta per utenze attività su prenotazione compilando l’apposito modulo

Disponibile anche la nuova app

La nuova app “Riciclario” per mezzo della quale l’utente attraverso il proprio smartphone può ricevere informazioni e aggiornamenti relativi al servizio di raccolta rifiuti, compresi i giorni di ritiro, ed inviare segnalazioni e foto su abbandoni di rifiuti nel territorio urbano.

Nei prossimi giorni verranno distribuiti porta a porta i volantini che spiegano puntualmente agli utenti le nuove modalità di raccolta. Il Comune di Abbiategrasso ha già programmato in collaborazione con Amaga e Navigli Ambiente diversi incontri rivolti ai cittadini per la prossima campagna di in-formazione del 2019. Il primo appuntamento è fissato per il 12 febbraio ore 21, presso l’Annunciata.