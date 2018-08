Su Settegiorni in edicola da venerdì 3 agosto, il racconto completo del matrimonio di Ilenia e Andrea.

Nozze a ritmo di danza in piazza a Rho

I cittadini rhodensi e non solo sono accorsi per presenziare al matrimonio di Ilenia Nobile e Andrea Solcia domenica 29 luglio in piazza San Vittore a Rho. Una bella sorpresa ha atteso i due neo sposini all’uscita della Chiesa: gli allievi della scuola di danza I.N Ballet, di cui Ilenia è la direttrice artistica, si sono cimentati in una strabiliante coreografia. Aleotti Sara, Aprea Giovanna, Bisceglia Federica, Bitto Marco, Capotondi Alice, Cattaneo Sofia, Colombi Misia, Galeone Lucrezia, Giudici Alice, Grazioli Veronica, Grazioli Marta, Grillo Noemi, Marascio Alessia, Mariottini Giulia, Marrapese Aurora, Nava Valentina, Oleari Elettra, Oliva Giada, Perrone Corinna, Rocco Moreno, Selicato Federica, Serratore Roberta, Soreca Massimo, Tettamanzi Martina, Vescera Alessia, Violanti Veronica e Varano Mariafrancesca hanno intrattenuto i presenti sulle note di Halo di Beyonce.

Le parole degli allievi

“Ilenia ha un cuore grande e crede nel bene e ci insegna ogni giorno a vivere con il sorriso le nostre giornate. Fa di tutto per donarci il meglio, sempre, dalle piccole alle grandi cose. Per una volta l’ abbiamo voluto fare noi. Abbiamo pensato di regalarle una coccola al suo grande cuore manifestandola attraverso l’ arte che ci ha fatto incontrare, la danza. Ile e Andre hanno avuto la fortuna di incontrarsi e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare loro che insieme ci hanno accolto fin da subito nelle loro vite, come tanti figli e il fatto che tutti noi fossimo presenti nel loro giorno più importante ne è una prova! Hanno un cuore immenso, per questo nonostante la stanchezza conseguente a un anno accademico intenso, la proposta di dedicare loro il pezzo è stata accolta da tutti i ballerini con entusiasmo! Siamo felici perché loro sono felici.”

FOTO di Elena Onti