Numero unico emergenze 112 sotto attacco: Areu Lombardia ribatte a colpi di cifre

Il Nue 112, Numero unico emergenze, è finito recentemente nella bufera. Duro l’attacco mosso da alcune sigle sindacali del Piemonte, come avevamo raccontato poco tempo fa. In sostanza, centralizzare la filiera del soccorso sarebbe stata una mossa fallimentare: questa l’accusa. E invece Areu Lombardia, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ribatte a colpi di cifre.

TUTTO E’ PARTITO DA QUI: Numero unico emergenze? “Non funziona”. E il Piemonte attacca la Lombardia

Areu Lombardia rende noti i dati relativi ai tempi di soccorso a partire dalla chiamata al numero unico dell’emergenza.

L’effetto NUE non allunga i tempi e migliora il sistema dell’emergenza. Leggiamo con dispiacere ripetuti e infondati attacchi all’attività del NUE 112. Il Servizio 112 in Lombardia funziona. I tempi complessivi del soccorso non si sono allungati, come dimostrano i dati sotto riportati riferiti all’area metropolitana di Milano.

Questa slide confronta i tempi di risposta (più la gestione della chiamata) nel 2012 (in cui non c’era il NUE 112) e nel 2017 (epoca NUE 112). Come vedete siamo passati da 2 minuti e 5 secondi a 1 minuto e 48 secondi. Il miglioramento è netto.

Areu elenca inoltre i principali vantaggi per la sicurezza del cittadino con l’introduzione del NUE 112:

Sulla base di queste considerazioni possiamo affermare che in Lombardia, e ci risulta anche in altre Regioni, il sistema rappresenta, rispetto all’epoca precedente, un decisivo miglioramento per la sicurezza complessiva del cittadino.

Ci sono due grandi pericoli da evitare: 1) che la gente non si senta sicura, che ipotizzi ritardi e inefficienze dove non ci sono, con ripercussione gravissime sulla fiducia da parte dei cittadini. 2) che gli operatori del 112 e del 118, la cui professionalità non è in discussione, si trovino a lavorare in condizioni di tensione per gli immotivati attacchi.

Entrambe queste condizioni prefigurano un quadro che si avvicina pericolosamente a una situazione di procurato allarme.