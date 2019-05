Nuova biblioteca e una nuova ala del Liceo di Arconate: i due tagli del nastro si sono svolti nella giornata di sabato 18 maggio 2019.

Nuova biblioteca ad Arconate

A inaugurare le due opere il sindaco uscente Andrea Colombo. Ricordiamo che la nuova biblioteca, opera dal valore di circa 900.000 euro, è stata costruita e realizzata in via Roma/via Turati, di fronte a Palazzo Taverna, attuale sede del municipio, nella cosiddetta “Area Maggiolini”. L’idea dell’Amministrazione è quella di creare un vero e proprio polo culturale. Novità giunta nelle scorse settimane, poi, l’arrivo di un mexi finanziamento di 410.000 euro; in questo modo l’antica “Casa Maggiolini”, che si trova proprio a fianco della nuova biblioteca, sarà completamente ristrutturata e lì verrà realizzata la “Casa della Musica”: un luogo dove troverà sede l’associazione musicale “Crea Musica” e dove saranno costruite sale prova, sale concerti e una biblioteca musicale. Presente alla cerimonia, oltre all’Amministrazione Colombo, anche il presidente di Fondazione per Leggere, Gianfranco Accomando.

Nuove aule al Liceo

Inaugurata anche la nuova ala del Liceo d’Arconate e d’Europa, realizzata in quello che una volta era l’ex municipio di Arconate. La struttura è stata completamente riqualificata e destinata ad ospitare 8 classi di studenti della scuola superiore. Dall’Amministrazione sottolineano che grazie al nuovo plesso, a partire da settembre, i ragazzi della scuola superiore di Arconate potranno quindi tornare a studiare tutti in un un’unica sede. Presente all’inaugurazione il complesso musicale del Liceo, una folta delegazione di studenti e di professori, il preside, professor Ermanno Puricelli e il vicepreside, professor Gianluca Ronzio. Durante la cerimonia il sindaco Andrea Colombo ha consegnato personalmente a tutti i progettisti e ai rappresentanti delle imprese che hanno lavorato una targa di riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto.

