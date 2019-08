L’Amministrazione comunale, su volontà del Sindaco Alessandro Fagioli, ha messo a disposizione dei piccoli campioni del Pedale Saronnese un impianto sportivo molto più sicuro della dislocazione precedente e sicuramente più adatto agli allenamenti.

Nuova casa per i piccoli campione del Pedale Saronnese

L’amministrazione comunale di Saronno ha messo a disposizione del Pedale Saronnese il centro sportivo della Polisportiva Airoldi di Origgio in cui, tra le diverse strutture, è presente anche una pista lunga circa 400 metri.Da settimana scorsa i ragazzi del Pedale Saronnese hanno dunque potuto usufruire della struttura di Origgio potendo subito verificarne i tanti aspetti positivi. Una decisione, quella dell’Amministrazione, che ha trovato la soddisfazione dei massimi vertici dell’Associazione, tra tutti del Presidente, Emilio Filippini e dell’allenatore Mario Aleotti.

Le parole di Filippini

“Vorrei ringraziare il Sindaco Fagioli – è stato il commento di Filippini – per l’interessamento e l’impegno dimostrato da subito e per aver creduto in questo progetto anche quando sembrava difficile arrivare al risultato. Posso affermare, senza timore di smentita, che tante amministrazioni negli anni ci avevano promesso di risolvere il nostro problema, ma l’unico che realmente l’ha fatto è stato il Sindaco Fagioli”.

Il commento dell’allenatore Aleotti

Sulla stessa linea l’allenatore Aleotti che, oltre a ribadire i ringraziamenti all’Amministrazione e in particolare al Sindaco, ha voluto sottolineare l’importanza di poter utilizzare una struttura così attrezzata.

“Si tratta di un centro di qualità con una pista sicura che offre ai nostri bambini la possibilità di potersi allenare in tranquillità e allegria; questo permette anche a me di poter concentrarmi meglio sulle tecniche di allenamento”.

I genitori si dicono soddisfatti

Il plauso all’Amministrazione è arrivato anche dai genitori dei piccoli campioni.

“Siamo molto soddisfatti della scelta del Sindaco in quanto questa struttura è certamente più sicura della precedente e comoda perché ubicata a pochissimi minuti di strada dalle nostre abitazioni”.

Il sindaco Fagioli

Il Sindaco Alessandro Fagioli, dopo diversi sopralluoghi al centro sportivo di Origgio per valutare l’idoneità della struttura, non è voluto mancare al primo allenamento dei piccoli campioni saronnesi. Giovedì 25 luglio si è infatti recato alla Polisportiva Airoldi per assistere alla preparazione dei ciclisti e ascoltare le loro opinioni come quelle degli altri presenti.