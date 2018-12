Nuova illuminazione Duomo di Milano: ecco come sarà la cattedrale.

Nuova illuminazione Duomo di Milano: ecco come sarà la cattedrale da oggi

Il Duomo, simbolo di Milano, avrà una nuova illuminazione. A riportare la notizia è Il Giornale dei Navigli. Dalle 18.45 di giovedì 20 dicembre la cattedrale si accenderà con un nuovo impianto esterno: dopo il completamento della nuova illuminazione interna inaugurata nel 2015, di quella della Madonnina, della facciata e delle vetrate (2016), ecco arrivato il momento di illuminare il perimetro del Duomo, comprese le coperture e le guglie.

Nuova luce per la parte superiore

La sorpresa sarà scoprire la parte superiore della cattedrale che per la prima volta sarà avvolta da una luce particolare. Il progetto è stato commissionato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo e affidato nel 2016 all’ingegnere Pietro Palladino dello Studio Ferrara Palladino e Associati, risultato di un accordo stipulato congiuntamente lo scorso 1 febbraio con il Comune di Milano e A2A per la valorizzazione dell’illuminazione esterna della cattedrale. Un investimento di oltre un milione di euro per l’acquisto dei nuovi corpi illuminanti (realizzati da Erco appositamente per la cattedrale). Si prevede, così, il montaggio di 574 proiettori, di questi sono 368 allocati sulle Terrazzze e 206 distribuiti su pali e palazzi vicini.

Il progettista Palladino

Un progetto che strizza l’occhio al rispetto dell’efficienza energetica e dell’ambiente, con l’utilizzo della tecnologia LED. “Materiali di qualità elevatissima, il risultato è una luce sobria e caratterizzante, che dialoga perfettamente con l’architettura. I dettagli, i fregi, le statue mostrano una plasticità vera; le variazioni cromatiche del marmo di Candoglia appaiono ben evidenti. Il nuovo sistema d’illuminazione utilizza apparecchi a LED realizzati ad hoc: rispetto al precedente fornisce illuminamenti maggiori e consuma circa il 40% in meno”, commenta il progettista Pietro Palladino.

Le parole di Confalonieri

“Una nuova illuminazione esterna per il Duomo di Milano è il dono che la Veneranda Fabbrica ha scelto di fare ai milanesi e ai milioni di turisti che ogni anno giungono in città per visitare il monumento in occasione del Natale. Dal 20 dicembre, anche la parte alta del monumento e le sue inconfondibili guglie, simbolo della nostra raccolta fondi, non saranno più in ombra: insieme alla Madonnina, esse risplenderanno nella notte milanese”, commenta il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri. Oggi, alle 18.45, la cattedrale sarà illuminata in occasione del tradizionale concerto di Natale, trasmesso anche in diretta streaming.