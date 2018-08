La rampa di uscita dalla tangenzialina chiusa nei giorni scorsi ha riaperto martedì 28 agosto, i lavori proseguono come da programma sull’altro lato della strada ma non comportano chiusure. Il traffico non viene bloccato durante i lavori e quindi ci pensa un pullman di linea.

Il pullman si incastra nella nuova rotonda

Nel primo pomeriggio di mercoledì 29 agosto, un pullman di linea è rimasto bloccato per diverso tempo nella nuova rotonda di Settimo Milanese, tra via per Vighignolo e la Tangenzialina. Code e disagi per gli automobilisti bloccati non dai lavori, dopo l’apertura proprio ieri della rampa di uscita della tangenziali chiusa nei giorni scorsi, ma bensì dal pullman.

