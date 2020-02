Nuova scuola, “Siamo pronti a partire”.

Nuova scuola, i tempi sono maturi

I lavori per la nuova scuola elementare potrebbero cominciare prima dell’equinozio di primavera. Il nuovo plesso sostituirà l’attuale primaria intitolata a Giuseppe Pinciroli. Dopo oltre 130 anni, così, Villa Cortese si appresta ad avere una nuova scuola elementare: quella attualmente in uso fu edificata nel 1888 tra via Speroni e via San Grato e nel secolo successivo ha subìto più di una restyling e allargamento.

Ad aggiudicarsi i lavori un pool di aziende siciliane guidate dalla Corsaro Costruzioni

Come spiega il sindaco Alessandro Barlocco (nella foto di copertina) sul numero di Settegiorni Legnano-Alto Milanese in edicola da venerdì 7 febbraio, a breve sarà firmato il contratto per l’affidamento dei lavori al pool di aziende siciliane guidate dalla Corsaro Costruzioni e l’area (9mila metri quadrati tra via 25 Aprile e via Bertarelli) sarà cantierizzata.

