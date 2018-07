Nuova Ztl a Legnano al via mercoledì 25 luglio. Si tratta del primo passo verso la riqualificazione del centro progettata dall’architetto Ermanno Ranzani.

Nuova Ztl, via alla campagna informativa

La Zona a traffico limitato di corso Magenta e via 25 Aprile in vigore nei fine settimana diventa permanente a partire dal 25 luglio. In partenza la campagna informativa destinata alla cittadinanza. Alle attività commerciali saranno consegnati, in modo che possano essere ritirati dalla clientela, volantini con piantina e indicazioni dettagliate su divieti, permessi, varchi, parcheggi, con segnalazione di quelli riservati a persone con disabilità, punti in cui effettuare il carico e scarico merci. In corrispondenza degli accessi alla Ztl saranno collocati pannelli con informazioni specifiche su chi può passare dai singoli varchi e a quali condizioni.

“Automobilisti, prestate la massima attenzione”

“Questa iniziativa – fa presente il sindaco Gianbattista Fratus – vede collaborare Comune e Distretto urbano del commercio. Dopo gli incontri con le associazioni di categoria, la comunicazione istituzionale e quella effettuata tramite stampa e internet, cerchiamo di informare anche i cittadini più distratti. Le modifiche alla viabilità sono minime. Raccomando comunque la massima attenzione, in particolare ai guidatori che accedono alla Ztl”.

