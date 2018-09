Nuovenergie è protagonista alla Fiera Campionaria di Lainate. Alla 26ª edizione, in programma fino a domenica 16 settembre, tra gli stand che affollano l’Ex Podere Toselli all’interno dell’area della suggestiva e prestigiosa Villa Borromeo Visconti Litta, è presente anche uno spazio in cui la società rhodense, che fornisce energia elettrica e gas metano privilegiando criteri di risparmio, economicità e trasparenza, presenta le sue attività e i servizi. Un modo indubbiamente efficace per stare vicini ai propri utenti che dimostra quanto a Nuovenergie stia a cuore la vicinanza alla propria clientela per soddisfare sempre al meglio le sue esigenze. Non per nulla, poco prima delle ferie, la società rhodense ha aperto un punto vendita a Lainate, in Largo Salvo D’Acquisto 9. Da sottolineare ,poi, che in questa occasione vengono distribuiti gadget esclusivi a tutti coloro che visitano lo stand (con tanto di sorpresa…).

«La partecipazione alla Fiera Campionaria di Lainate – ha spiegato il presidente di Nuovenergie Giuseppe D’Urso – ci sembra da una parte doverosa in termini di significato, perché dimostra la nostra vicinanza ai territori in cui operiamo, dall’altra è sicuramente anche un’occasione per proporre i nostri servizi sia alle famiglie che visitano la Fiera sia alle numerose imprese che sono presenti a Villa Borromeo Visconti Litta con i loro stand».

Infatti, sono oltre cento gli stand che ospitano artigiani, aziende di prestigio ed eccellenze del territorio ai quali Nuovenergie può offrire offerte personalizzate, in particolare per quel che riguarda l’energia pulita, un tema a cui le imprese sono sempre più sensibili.

Per ulteriori informazioni sui servizi di Nuovenergie, visita il sito: www.nuovenergiespa.it