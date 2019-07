NuovEnergie: l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

NuovEnergie: approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018

Lo scorso 4 luglio l’Assemblea dei Soci di Nuovenergie spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. Si è evidenziato un miglioramento di tutti i principali indicatori economico-finanziari, confermando i risultati economici positivi ottenuti negli esercizi precedenti. Oltre ad un aumento del fatturato, permane l’ottimo equilibrio finanziario della società che chiude il bilancio di esercizio 2018 con un utile netto pari ad € 905.996. Risultati positivi anche per quanto riguarda l’EVA (economic value added) che con un valore pari ad € 671.297, permette di confermare la capacità dell’azienda di generare valore e i rendimenti dei propri investimenti.

Risultati positivi che confermano la crescita della società

I valori patrimoniali, economici e finanziari nonché il nuovo asset operativo rappresentano certamente fattori che aiutano a incentivare lo sviluppo aziendalee la diversificazione dell’operatività della stessa. I risultati positivi del 2018, confermano quindi la crescita della società degli ultimi anni e pongono le basi per cogliere ulteriori opportunità di espansione nei mercati frammentati in cui opera.

In linea generale, la crescita della società si rappresenta anche nell’aumento del portafoglio clienti, soprattutto per quanto riguarda il settore elettrico, ed una stabilità nel settore del gas raggiunta grazie all’affinamento e agli investimenti delle attività dell’area commerciale e comunicazione volte al recupero “emotivo” del cliente ed incrementare la customer experience.

Altro elemento di crescita è rappresentato dal continuo incremento a livello di personale, affiancato ad un percorso di ottimizzazione delle risorse umane già presenti in azienda grazie ad un percorso di training on the job costante che quest’anno ha visto i collaboratori di Nuovenergie in un totale di 847 ore di formazione professionale. Gli investimenti sul personale e sulla formazione, oltre ad un clima di fiducia reciproco tra azienda e dipendenti, hanno permesso alla società di ottenere, per il secondo anno consecutivo la certificazione Great Place To Work che ha visto collocarsi Nuovenergie tra le 50 società italiane con il migliore ambiente di lavoro. Oltre al rinnovo della certificazione, che ha confermato un ambiente di lavoro eccellente, a Marzo 2019, in occasione della cerimonia di premiazione dei Best Workplaces Italia, in cui viene presentata la classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia, Nuovenergie è stata premiata classificandosi al 5° posto tra le società “small” migliori per qualità della vita lavorativa.

Inoltre, a livello commerciale, l’azienda ha visto migliorare la sua visibilità, aumentata nel 2018 grazie anche all’apertura di nuovi punti vendita e all’ottimizzazione della rete di vendita, in continua crescita. Oltre all’inaugurazione di due nuovi punti vendita diretti, la rete di vendita è stata incrementata anche grazie all’apertura di corner e negozi partner dislocati su tutto il territorio lombardo dove i clienti possono recarsi per ricevere un servizio di consulenza ed assistenza a 360° garantito da personale qualificato.

Infine, nell’ottica di perseguimento degli obiettivi delineati dal piano industriale 2019-2022, già nel 2019 così come nel corso di tutto il triennio, sono previste iniziative atte a consolidare e sviluppare il presidio sul territorio di riferimento tramite l’apertura di ulteriori punti vendita e lo sviluppo di iniziative di marketing volte sia all’incremento del portafoglio clienti oltre che alla fidelizzazione dei clienti storici.

Consolidata anche la presenza sul web

In linea con la rivoluzione digitale che ha portato molti clienti ad utilizzare il web per l’acquisto diretto di prodotti e servizi, Nuovenergie, nel corso degli ultimi anni, ha consolidato la sua presenza sul web che ad oggi risulta particolarmente significativa specificatamente sui principali motori di ricerca oltre che sui social network Facebook, Instagram e Linkedin tramite i quali vengono impostate efficaci campagne pubblicitarie e di marketing che per altro hanno consentito la stipula di numerosi contratti on line.

Non da ultimo, permane il forte legame dell’azienda con il territorio di appartenenza grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle attività che lo popolano ed al continuo sostegno di organizzazioni sportive, culturali e/o eventi territoriali.

Tutte le iniziative sopra elencate si inseriscono all’interno del progetto di crescitagià in corso da diversi anni che mira a costruire e a consolidare un rapporto di prossimità con la clientela con l’obiettivo finale di garantire ai clienti una customer experience eccellente e un buon livello di customer satisfaction.

Il cliente al centro della propria organizzazione

In Nuovenergie, permane pertanto il paradigma già consolidato nel corso degli ultimi anni e che vede il cliente al centro della propria organizzazione. Con la consapevolezza che la natura dell’identità dell’azienda passa attraverso la focalizzazione sul cliente, tutte le attività della società sono ispirate da questo valore fondamentale.

