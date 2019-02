Come ogni anno, in corrispondenza con il picco influenzale, si registrano anche casi di meningite. Colpisce il dato del Lodigiano: ben 4 casi nel giro di pochi giorni.

Meningite in Lombardia: 4 casi a Lodi

Come riporta GiornalediLodi.it, si tratta di una meningite da meningococco e tre da pneumococco sono state diagnosticate all’ospedale Maggiore di Lodi.

LEGGI ANCHE: Massa tumorale di 6 kg asportata all’ospedale Maggiore: nessuno voleva operarlo

L’ultimo episodio s’era registrato in Brianza

Come raccontato da GiornalediMonza.it, a ottobre una bambina di 10 anni di Giussano (Mb) era stata ricoverata all’ospedale Buzzi di Milano per meningite. Regione Lombardia aveva la profilassi antibiotica ai compagni di classe e ai bambini di un’altra classe che normalmente avevano contatti con quella frequentata dalla bambina, in tutto 33 bambini. L’attività profilattica era stata estesa anche ai contatti della parrocchia e del centro sportivo frequentato dalla bimba, all’incirca altre 17 persone.

L’estate scorsa Brescia sotto la lente

Come riportava BresciaSettegiorni.it, una bimba di 5 anni a luglio era stata ricoverata al Civile di Brescia dopo essere stata colpita dalla meningite. Anche in questo caso per piccoli compagni dell’asilo e per il personale scolastico era stata avviata la profilassi. Nella stessa provincia, in primavera, un altro caso di un 13enne residente a Chiari e, nella vicina Bergamasca, quello del bimbo di un anno e mezzo di Treviglio che si era sentito male durante un viaggio in Francia con i genitori.