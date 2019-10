Nuovi contatori dell’acqua a Ceriano Laghetto, Sovico e Carnate. Prosegue, da parte di BrianzAcque, la sostituzione gratuita di tutti i 160 mila contatori dell’acqua di Monza e Brianza.

Nuovi contatori dell’acqua

E’ in piena fase di svolgimento la campagna di BrianzAcque per la sostituzione dell’intero parco contatori dell’acqua potabile, circa 160 mila nella provincia di Monza e Brianza. Gli apparecchi di vecchia generazione stanno lasciando posto a misuratori nuovi e performanti.

Necessario per un obbligo normativo

Un lavoro massivo che vede coinvolte tutte le utenze attive nei 56 comuni di Monza e Brianza, gestiti dalla monoutility dell’idrico. Il cambio dei contatori viene effettuato gratuitamente, senza oneri, né addebiti di costi per cittadini e imprese. La rimozione e il rimpiazzo dei 160 mila apparecchi di misura, si è reso necessario per un obbligo normativo.

Avviato agli inizi di settembre il lavoro dei tecnici procede step by step e si svilupperà per lotti in un arco temporale di otto anni, con un investimento economico pari a 3,5 milioni per il primo biennio. Scattata agli inizi di settembre, l’operazione sta proseguendo nel pieno rispetto del ruolino di marcia.