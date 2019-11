Nuovi fondi per coniugi separati e divorziati in difficoltà

Possono usufruire del contributo i genitori separati o divorziati:

– che hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio;

– intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di contratto di locazione regolarmente registrato; o che si trovano a vivere ospitati presso strutture di accoglienza perché in condizione di grave marginalità sociale;

– residenti in Lombardia da 5 anni;

– che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 30.000 euro;

– che non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato;

– che non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

Come presentare la richiesta

I richiedenti devono presentare la domanda sulla piattaforma informatica Bandi Online. Le domande vengono poi assegnate alle Ats in base alla residenza anagrafica del richiedente per la verifica dei suddetti requisiti.

“La misura – ha concluso Piani – è stata implementata sotto l’aspetto del sostegno agli interventi di mediazione familiare attivabili mediante progetti individualizzati, su richiesta alle Ats. Lo strumento rappresenta un processo collaborativo di risoluzione del conflitto con il quale le coppie con figli possono essere supportate e assistite da un soggetto terzo imparziale, utile a trovare una soluzione accettabile per entrambi i coniugi relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione”.