Nuovi nati, a Parabiago arriva la baby box in aiuto alle famiglie.

Nuovi nati: cos’è la baby box

Si tratta di un’iniziativa pensata per le famiglie ideata dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Parabiago (assessore referente Elisa Lonati): è indirizzata ai nuovi nati, pertanto verranno coinvolti direttamente i nuclei familiari con una nuova nascita avvenuta nel 2020. L’iniziativa si rivolge a tutti i nuovi nati 2020 registrati nel Comune di Parabiago ed è stata portata avanti dall’Amministrazione insieme alla farmacia comunale e a Coop Lombardia.

Cosa contiene la baby box

La baby box contiene un carnet di 5 buoni dal valore di 10 euro ciascuno spendibili nella farmacia comunale e una fornitura di prodotti Coop per la prima infanzia, come tutine, calzine, pannolini e prodotti igienici per un valore totale di 29,90 euro. Il totale della baby box è di quindi 80 euro. Per l’iniziativa, il Comune di Parabiago ha uno stanziamento a bilancio di 18mila euro, comprensivo della realizzazione di apposita shopper BabyBox, stampa materiali pubblicitari e carnet dei buoni, rimborso del valore dei buoni.

Come ricevere il kit

Per ritirare il kit omaggiato dal Comune di Parabiago è necessario recarsi con apposita lettera di benvenuto alla Farmacia Comunale di via Cavalieri 11 a Parabiago. La lettera verrà rilasciata direttamente dall’Ufficio anagrafe per i neonati registrati dai genitori; sarà invece spedita all’indirizzo di residenza per i bambini la cui denuncia di nascita viene effettuata presso la direzione sanitaria dell’ospedale. Tutti i nati del mese di gennaio riceveranno a casa la lettera di benvenuto.

Le dichiarazioni

Ha dichiarato a proposito l’assessore ai Servizi sociali Elisa Lonati: “Con grande entusiasmo presentiamo una bellissima iniziativa che rispecchia la sempre spiccata attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie. Desideriamo condividere con loro la gioia di un nuovo arrivo. Perché è solo così che Parabiago si rinnova, si arricchisce e si pone come obiettivo quello di lavorare ogni giorno al fianco dei più piccoli e delle loro necessità: per la salute, scuole, spazi per giocare, ascolto, per fare sport… BabyBox è il frutto di importanti collaborazioni con Farmacia e Coop, così come tra vari uffici comunali: sia anagrafe che servizi sociali. Tutti attori che desidero ringraziare apertamente per la realizzazione del progetto. Si tratta di uno strumento concreto e diretto di sostegno alle famiglie. Sarà, inoltre, il mezzo per veicolare tutte le informazioni relative ai servizi e spazi dedicati alla prima infanzia, oltreché le misure di sostegno istituzionali”.

A lei ha fatti seguito il sindaco Raffaele Cucchi: “Dall’inizio del mandato abbiamo cercato modi per gioire e dare valore ad ogni singola nascita di Parabiago insieme alle famiglie, innanzitutto perchè la vita è per noi un valore in sé, ma anche per dare il benvenuto ai nuovi nati nella nostra comunità. In fondo saranno i cittadini di domani e il nostro ruolo ci porta a pensare anche alle future generazioni. Ringrazio l’Assessore, la farmacia comunale e la Coop Parabiago per la promozione di questa iniziativa che darà un piccolo supporto concreto alle famiglie dei nuovi nati”.

Soddisfatto anche il Consiglio di amministrazione della farmacia comunale: “Il Consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale ha da subito condiviso il progetto con l’Amministrazione comunale, ritenendolo un’iniziativa non solo importante per le famiglie di Parabiago, ma anche un modo per avvicinarsi e far conoscere tutti i servizi della nostra struttura”.

Presente alla presentazione anche Ettore Terribili, assistente di zona soci e comunicazione di Coop Lombardia. Mentre ha sottolineato Alfredo De Bellis, vicepresidente Coop Lombardia: “Il progetto BabyBox a cui Coop Lombardia ha aderito in quanto coerente con i propri valori, nasce con la finalità di sostenere i bisogni dei neogenitori. Il supporto consiste in una fornitura di trecento kit di prodotti a marchio Coop per la prima infanzia. Questa iniziativa è la dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico e privato porti a risultati positivi per i cittadini e per l’intera comunità. Va ricordato che Coop Lombardia sul territorio di Parabiago sta moltiplicando le occasioni di collaborazione e di sostegno finalizzate a diffondere i principi della solidarietà e dell’impegno sociale”.

