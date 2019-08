Nuovi parcheggi a Rho: 135 tra via Trecate, via Serra, via Biringhello, via Odescalchi e via Cividale.

Un nuovo parcheggio con 56 posti in via Trecate, vicino al Centro sportivo Molinello; uno con 12 spazi in via Serra vicino al Cimitero Capoluogo e 29 spazi in via Biringhello. Sono i nuovi stalli per la sosta realizzati in questi giorni nel Comune di Rho su terreni dismessi, a cui si aggiungono i 10 posti ricavati in via Odescalchi grazie all’introduzione parziale del senso unico di percorrenza. Ai parcheggi realizzati in questi giorni, si aggiungono anche i 40 (di cui 2 per diversamente abili) posti realizzati in via Cividale nei mesi scorsi.

Le parole dell’assessore Forloni

“I nuovi parcheggi hanno un duplice obiettivo: disciplinare la sosta dei veicoli sulle strade cittadine e recuperare aree dismesse – dice l’assessore a Traffico, Viabilità e Mobilità, Gianluigi Forloni -. Quelli di via Trecate, via Serra e via Biringhello rientrano in più ampi progetti di urbanizzazione privata e sono stati realizzati dai soggetti attuatore di diversi piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione”.

Il parcheggio di via Odescalchi

Ulteriori nuovi posteggi derivano invece da una modifica alla viabilità: via Odescalchi è parzialmente diventata a senso unico di percorrenza (dall’uscita del parcheggio pubblico si può proseguire solo in direzione di via Ghisolfa), permettendo di riservare una parte della carreggiata alla sosta libera, senza limiti orari: sono stati così ricavati 10 nuovi posti auto.

I posti auto in via Trecate e via Serra

Il parcheggio di via Trecate, nei pressi del Centro sportivo Molinello, è stato realizzato dalla società Edera immobiliare: prevede 56 posti auto, di cui uno riservato ai diversamente abili, realizzati con pavimentazione in green block con superficie a verde. Nel parcheggio in via Biringhello angola via Sicilia sono previsti 30 posti auto, di cui uno per i diversamente abili.

Il parcheggio con 12 posti in via Serra (di cui uno riservato ai diversamente abili), vicino al Cimitero Capoluogo, è l’unica delle nuove aree sosta ad essere a pagamento.