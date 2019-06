Dopo l’esordio della scorsa settimana con la festa abruzzese, torna questo fine settimana il programma dell’isola pedonale in centro.

Nuovo appuntamento con l’isola pedonale in centro a Cerino Laghetto

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a partire dalle 19.30, la piazza Diaz di Ceriano Laghetto sarà chiusa al traffico veicolare per ospitare gli eventi messi in programma dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni locali.

Il programma

Venerdì 14 il programma propone Jazzercise con Fit Dance, seguito dalla musica di Dj C8 e #Campastyle. In contemporanea ci sarà l’esposizione di modelli delle mitiche “Vespa” a cura di Vespa Club Italia.

Sabato 15 giugno dalle 16.30 alle 17.30 arrivo corteo e stazionamento delle auto di “Onda Rossa”, club di possessori Ferrari e Maserati di Caronno Pertusella. Dalle 20.30 inizieranno i laboratori per bambini con Teatrando e il laboratorio degli aquiloni a cura dei genitori della Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini”. Inoltre ci sarà la proposta di Ballabimbi e karaoke a cura di Enrico Scarlato, mentre in piazza ci sarà anche il percorso per quod e funny bike. Sono previste anche delle dimostrazioni di hockey, pattinaggio su ruote e zumba a cura di Saronno Servizi Ssd.

Domenica sera invece, musica rock dal vivo con il gruppo Straight for Straight ed esposizione di moto a cura GZK.

Il commento dell’Assessore alla Cultura e al Tempo Libero

“Prosegue il programma di intrattenimento serale estivo nel fine settimana in centro, che anche quest’anno si propone come occasione di incontro e svago per tutti i cittadini” -commenta l’Assessore alla Cultura e al Tempo Libero, Romana Campi. “Ogni settimana, con la collaborazione dei tanti che si rendono disponibili, cerchiamo di proporre delle idee diverse per far vivere il nostro centro in orario serale, con semplicità e fantasia, a beneficio di tutti”.