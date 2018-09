Avo presenta il nuovo corso, giunto alla 30° edizione

Nuovo Corso di formazione all’istituto Golgi

AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Abbiategrasso comunica che a partire da martedì 11 settembre 2018 inizierà il suo 30° corso di formazione per volontari ospedalieri presso l’Istituto Golgi, in piazza Golgi, 5.

La frequenza al corso, strutturato in quattro incontri di cira un’ora ciascuno, è obbligatoria per i volontari AVO già in forza all’Associazione o che vogliano farne parte ma è anche aperta a tutta la cittadinanza che abbia interesse a frequentarlo o partecipare ad una o più serate.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

Martedì 11/09 ore 21: “E’ davvero negativo quello che succede al cervello invecchiando?” – Relatore: Dott. Antonio Guaita, Direttore della Fondazione Golgi Cenci.

Venerdì 14/09 ore 21: “Accoglienza in RSA: la persona anziana e i suoi famigliari” – Relatrice: Dottoressa Marika Lepenne, Assistente Sociale, Istituto Golgi Abbiategrasso.

Martedì 18/09 ore 21: “Il sonno e gli anziani. E’ vero che invecchiando si dorme meno?” – Relatore: Dott. Riccardo Perelli Cippo, Medico Geriatra, Istituto Golgi Abbiategrasso.

Martedì 25/09 ore 21: “La scelta A.V.O. la vita associativa. Responsabilità e ricchezza nell’operare in un gruppo” – Relatore: Dott. Maurizio Paternò, Vicepresidente AVO Abbiategrasso

L’associazione

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Abbiategrasso opera in tre strutture sanitarie con le quali è convenzionata: Istituto Golgi, Ospedale C. Cantù e R.S.A. Madre Teresa di Calcutta di Motta Visconti.

I suoi volontari offrono agli utenti delle strutture sanitarie convenzionate assistenza al pasto, attività di intrattenimento (lettura, intrattenimenti musicali, giochi con carte, tombolate), attività di tipo applicativo (giardinaggio, laboratorio teatrale, cucina, lavori manuali), passeggiate in città, supporto ai parenti ma, soprattutto, compagnia e socialità, amicizia e tempo. I volontari AVO vivono con gli ammalati e con gli ospiti una relazione di amicizia e di ascolto reciproco, un momento di dialogo e di scambio fatto di piccoli servizi e di grande empatia. Soprattutto offrono il loro tempo con un sorriso a chi ha bisogno di sorrisi per riempire il suo tempo.

Il corso è aperto a tutti coloro che siano interessati a conoscere una realtà di solidarietà ben radicata nell’Abbiatense e la qualità dei relatori (oltre che l’interesse specifico degli argomenti trattati) è la garanzia per un’ora trascorsa, comunque, ad imparare – da chi sa – alcune cose che fa bene a tutti sapere.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare martedì e venerdì dalle 10 alle 11 alla segreteria AVO al n. 02948521 int. 2636 o inviare una mail ad avoabbiategrasso@yahoo.com .