Un nuovo apparecchio salvavita, per combattere l’arresto cardiaco h24. Dopo il defibrillatore utilizzabile tutto il giorno installato in piazza della Chiesa a Rescaldina dicembre, domenica 14 aprile 2019 è stata inaugurato quello in Piaza don Arioli, vicino alla chiesa parrocchiale della frazione di Rescalda. Il nuovo apparecchio, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è il frutto della solidarietà nata in occasione della manifestazione “Le vie del Natale”.

“Questo importante apparecchio – ha spiegato il sindaco Michele Cattaneo durante il taglio del nastro – è stato inaugurato all’inizio della settimana Santa, durante la Processione della Domenica delle Palme ed è frutto della generosità di tutta la comunità. Ringrazio don Renato Mariani, Deborah e Cristian che hanno donato 2mila euro per l’acquisto del defibrillatore e l’associazione Sessantamilavitedasalvare per il coordinamento e la Pro Loco che ha organizzato l’evento natalizio”. Così come ricordato dall’associazione “Sessantamilavitedasalvare”, il defibrillatore è uno strumento di facilissimo utilizzo: vi sono piastre da applicare sul torace del paziente e l’apparecchio emette semplici comandi vocali ed eroga la scossa unicamente se il cuore ne ha bisogno.

