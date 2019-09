Un nuovo defibrillatore a disposizione di tutti i legnanesi. La nuova postazione Dae h24 sarà inaugurata domenica 8 settembre 2019, alle 19.30, in vicolo Corridoni. Il taglio del nastro avverrà nell’ambito della terza edizione dello Sbaracco, il weekend all’insegna dello shopping di fine stagione promosso da Confcommercio e LegnanoOn, e della sesta edizione della Festa dello sport.

Commercianti e cittadini uniti

«Questa nuova postazione pubblica di defibrillazione è frutto di un’iniziativa lanciata da Anna Lattuada e Stefania Pisani, insegnanti di pilates della palestra Pilates quanto basta in vicolo Corridoni – spiega l’associazione Sessantamilavitedasalvare, nata dalla passione di un gruppo di amici operanti nell’ambito dell’emergenza sanitaria, ospedaliera ed extraospedaliera e attiva sul territorio dell’Altomilanese per contrastare il fenomeno della morte cardiaca improvvisa mediante la diffusione della cultura dell’emergenza e della defibrillazione precoce -. L’iniziativa, che si chiama Il cuore di Spazio Corridoni e ha coinvolto 13 attività commerciali e i residenti dei condomini vicini, ha consentito di raccogliere circa 1.200 euro, una cifra sufficiente per installare il defibrillatore, che è di proprietà della scuola di pilates, nel vicolo Corridoni a disposizione di tutta la popolazione 24 ore su 24 in una teca riscaldata, illuminata e dotata di allarme. La nostra organizzazione di volontariato – prosegue Sessantamilavitedasalvare – è stata scelta per ricevere le donazioni e per rendere concreta questa bellissima idea di condivisione. Quindi la postazione è di proprietà della nostra associazione che si occuperà della manutenzione».

