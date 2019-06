Acqua ancora più sicura, più controllata e più pulita. Alla vigilia dell’inizio dell’estate, il Comune di Abbiategrasso potenzia la propria rete idrica inaugurando un nuovo pozzo. A partire da ieri, 12 giugno, è stato infatti attivato il nuovo impianto acquedotto di via Coppi.

Gruppo Cap dà il via al nuovo impianto acquedotto

Al fine di evitare disservizi e gestire eventuali situazioni problematiche, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano (e quindi anche del comune di Abbiategrasso) nelle scorse settimane ha effettuato interventi propedeutici di pulizia delle condotte, tramite l’innovativa tecnica dell’Ice-pigging, – un procedimento che consiste nel pompare ghiaccio nelle tubature per eliminare impurità – in particolare sulle vie Coppi, Gaetano Sforza, della Pazienza e limitrofe. La messa in esercizio di un nuovo pozzo può comportare, a volte, una variazione temporanea degli equilibri distributivi della rete idrica, sia sotto il profilo organolettico dell’acqua, sia dal punto di vista della quantità complessiva di acqua che viene distribuita.

Le vie della nuova rete

Il nuovo impianto di via Coppi darà un importante contributo alla quantità di acqua immessa in rete, soprattutto negli orari di grande consumo (in particolare alla mattina e alla sera), oltre a erogare acqua di alta qualità. La stessa, del resto, che abitualmente si registra anche negli altri impianti di Abbiategrasso. La zona di influenza di tale impianto indicativamente interesserà le vie ricomprese a nord da via Silvio Pellico, a sud via Coppi, a est via Gaetano Sforza e a ovest via della Pazienza e vie limitrofe.